В Амурской области определили, где появятся приюты для животных

Специалисты посчитали, что области будет достаточно пяти приютов Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Приамурье определили территории, на которых построят приюты для бродячих животных. Специалисты посчитали, что для этой цели будет достаточно пяти учреждений. Предполагается, что сюда будут привозить собак и из соседних районов. Приюты планируется создать в Шимановске, Свободном и Тынде, а также в Белогорском муниципальном округе и в Тамбовском районе. Об этом в ходе заседания правительства рассказал зампред амурского правительства Олег Турков.

Отмечается, что процесс организации сети приютов займет некоторое время. Поэтому сейчас в муниципалитетах ведется работа по обустройству мест временного содержания животных, где собаки будут жить сейчас - пока приюты не построили. Главам уже поручили ускорить эту работу.

- Главам в первую очередь нужно обратить внимание на крупных животных, которые могут представлять опасность для человека. Всех животных в пунктах временного размещения содержать невозможно, поэтому оцениваем риски. А риск – это стая голодных бродячих животных с крупными особями, которые обычно и являются зачинщиками и провоцируют остальных на конфликты. Таких собак нужно в первую очередь с улиц убрать, - отметил губернатор Василий Орлов.

Как рассказал зампред амурского правительства Олег Турков, сейчас почти все муниципалитеты области уже заключили договоры с индивидуальными предпринимателями или зоозащитниками на отлов и временное содержание животных. Четыре территории - Прогресс, ЗАТО Циолковский, Серышевский район и Свободный обойдутся своими силами. Здесь животных будут содержать на базе муниципальных учреждений.

Во временных пунктах размещения собак ждут вольеры, ветеринарное обслуживание и двухразовое питание.

Первое учреждение из будущей сети приютов уже работает - в Свободном. После создадут приют в Шимановске. Открыть его планируют уже летом. Учреждение будет рассчитано на постоянное пребывание 150 животных, однако в дальнейшем его планируется расширить. После этого приют сможет принять одновременно до 350 животных.

Территория под приют подобрана и в Тынде. В столице БАМа в качестве базы под учреждение планируется использовать строения филиала «Амурский областной радиотелевизионный передающий центр». В настоящее время считают стоимость реконструкции имеющихся зданий под приют.

На территориях Белогорского муниципального округа и в Тамбовском районе приюты придется организовывать «с нуля». Сейчас решается вопрос о типе конструкции, ведется расчет стоимости.

Параллельно специалисты амурских минсельхоза и управления ветеринарии подготовили предложения для внесения поправок в федеральный закон «Об ответственном обращении с животными». В частности они касаются пожизненного содержания агрессивных животных в приютах (без выпуска обратно в места обитания), а также ужесточения ответственности для владельцев собак и кошек.