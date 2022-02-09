Благовещенская городская клиническая больница получила мощный кислородный концентратор

Инфекционный госпиталь БГКБ оснастили новым оборудованием: на средства, выделенные Правительством РФ, был приобретен кислородный концентратор мощностью не менее 2 тонн кислорода в сутки.

На приобретение аппарата из федерального бюджета было направлено 32,8 млн. рублей. А на средства областного бюджета в объеме почти 2 млн. рублей больница смогла подготовить площадки под концентраторы, выполнить работы по энергоподключению, провести модернизацию наружных кислородных сетей. По программе господдержки в ближайшее время в учреждение будет поставлено еще 2 таких агрегата.

Концентраторы представляют собой аппараты, которые забирают воздух из окружающей среды, отделяя кислород от других газов для последующей доставки его в газообразном состоянии в централизованную систему, по которой он затем подается пациентам.

- У нас был концентратор, но он производил только 300 литров кислорода в сутки, что даже не поддается сравнению с новым оборудованием. В третью и, особенно, в четвертую волну COVID-19 среднесуточное потребление кислорода достигало 11 тонн. Были весьма тревожные моменты, ведь газ доставлялся автотранспортом из Хабаровска, и в пиковую нагрузку на помощь приходили космодром Восточный и военные. С приобретением трех аппаратов вопрос обеспечения больных кислородом в нашей больнице будет полностью закрыт. Это очень своевременная поддержка со стороны российских властей и регионального правительства. Сейчас, когда мы боремся с пятой волной COVID-19, наличие концентраторов значительно облегчает задачу по спасению жизней и здоровья амурчан, - говорит главный врач Благовещенской ГКБ Александр Сучков.