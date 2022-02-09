Амурские следователи доложили главе СК РФ, как расследуется дело об убийстве младенца отцом

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Главе следственного комитета России Александру Бастрыкины подготовили доклады о расследовании громких делах в регионах страны. Среди них были и амурские следователи - они рассказали, как идет дело об убийстве полугодовалого ребенка своим отцом в Белогорске.

Доклад зачитывал руководитель амурского ведомства Станислав Белянский. Он рассказал, как расследуется дело и озвучил актуальную информацию о его результатах.

Бастрыкин, в свою очередь, дал поручения и указания по всем озвученным вопросам - все это направлено на всестороннее изцчение причин и обстоятельств преступлений.

Трагедия в Белогорске произошла в январе. Известно, что мужчина убил шестимесячного сына за то, что тот много плакал. Амурчанин вынес малыша ы подъезд и пытался укачать. По версии следствия, в какой-то момент отец вышел из себя и уронил младенца на пол. О произошедшем он рассказал жене. Мальчика увезли в больницу, но врачи не смогли его спасти. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Мужчину задержали и поместили в следственный изолятор.

В семье воспитывались четверо детей. Самый старший учится в начальной школе.