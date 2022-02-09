К началу пожароопасного сезона для Амурской авиабазы купили два топливозаправщика

ные суда Амурской авиабазы во время их работы на авиамониторинге и при обеспечении тушения природных пожарах. Деньги на машины выделены из регионального бюджета.

Новые аэродромные топливозаправщики уже поступили в летный отряд и сейчас проходят процедуру регистрации и техобслуживания. К эксплуатации они будут готовы к началу пожароопасного сезона.

- У нас это первые автомобили такого класса. Используя их, можем обеспечить авиационным топливом воздушное судна без заправочного пункта с заправкой «в крыло». На автомобиле установлена не только емкость для перевозки топлива, но и комплекс оборудования, который обеспечивает необходимую степень фильтрации топлива, позволяет проводить отбор проб на каждом этапе заправки воздушного судна. По своим характеристикам топливозаправщики полностью соответствуют требованиям федеральных авиационных правил заправки воздушных судов - рассказывает заместитель начальника Амурской авиабазы по безопасности Сергей Остапенко. – Предусмотрены и комфортные условия труда и отдыха водителя. Это важно, так как часто самолеты базируются на отдаленных участках, и поездка туда занимает несколько часов.

Напомним, в амурских лесхозах продолжается подготовка техники к пожароопасному сезону. К весне на вооружении у огнеборцев, которые защищают леса от пожаров, будет более 240 единиц пожарных автомобилей, тракторов, бульдозеров, тралов, вездеходов, автомобилей для перевозки людей и грузов, сообщает пресс-служба министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности Приамурья.