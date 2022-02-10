Количество заражений коронавирусом в Приамурье поставило мощный антирекорд

Фото: минздрав Амурской области

В Приамурье за сутки 9 февраля диагноз «коронавирусная инфекция» поставили 983 амурчанам. Это стало очередным антирекордом в области за всю пандемию. Данными поделился региональный Роспотребнадзор.

Как сообщает ведомство, среди заболевших 853 человека не делали прививку от коронавируса. Темп прироста за последние сутки составил 1,6%.

Большая часть зараженных (96% - 947 человек) болеет в форме ОРВИ, 36 – в виде пневмонии (4%).

За весь период коронавирус подтвердился у 63 511 человек, показатель заболеваемости составляет 8123,21 на 100 тысяч населения.

Всего на болезнь обследовано 1 680 436 человек, за последние сутки – 4190.