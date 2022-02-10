Получить профессию в сфере физической культуры и спорта амурчане смогут бесплатно благодаря нацпроекту

Получить профессию в сфере физической культуры и спорта могут амурчане

В рамках проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография» Дальневосточная государственная академия физической культуры проводит переподготовку специалистов спортивной сферы.

Переподготовка проходит за счет средств федерального проекта. Занятия ведутся дистанционно по трем направлениям: тренерская работа, адаптивная физическая культура, а также организация физкультурно-спортивной деятельности.

Получить дополнительное образование в сфере физической культуры и спорта могут амурчане с высшим, а также средним профессиональным образованием. После прохождения переподготовки специалистам будет выдан документ государственного образца, подтверждающий их право на осуществление деятельности в сфере физической культуры и спорта. Отметим, что его наличие у сотрудников особо важно для тех организаций и индивидуальных предпринимателей, которые планируют войти в перечень на предоставление налогового вычета за физкультурно-спортивные услуги.

Заявки от желающих пройти переподготовку принимают до 18 февраля 2022 года по электронной почте sport@amurobl.ru. Форма заявки представлена ниже. Обязательно указание контакта для обратной связи!

Напомним, в рамках проекта «Спорт – норма жизни» Приамурье уже третий год отправлет специалистов на переподготовку. Если в 2020 году ее прошли 14 специалистов, то в прошлом таких было уже больше 100.

- Кадровый вопрос в нашей сфере, как, наверное, и во многих других, стоит достаточно остро. Мы неоднократно слышали от представителей городов и районов, что у них не хватает квалифицированных специалистов: методистов, тренеров, инструкторов по адаптивной физкультуре. Поэтому обучение по проекту «Спорт – норма жизни» – это возможность подготовить востребованные кадры, - отметил глава министерства по физической культуре и спорту Приамурья Дмитрий Кутека.