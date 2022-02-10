9-летний амурчанин стал призером на соревнованиях по картингу в Приморье

Фото: администрация Благовещенска

Юный спортсмен из амурской столицы занял второе место на дальневосточных соревнованиях. Тимофей Завалишин занимается картингом с 4,5 лет и уже вошел в топ-20 лучших пилотов страны.

Соревнования на Кубок памяти Героя Советского Союза А. Н. Костина и Кубок местного отделения ДОСААФ по зимнему картингу прошли в городе Лесозаводск Приморского края. В скорости состязались спортсмены из Хабаровска, Владивостока, Уссурийска, Лесозаводска и Благовещенска. Всего в соревнованиях приняло участие больше 50 картингистов.

Команда «МОТОР ДОСААФ», защищавшая честь Приамурья, в командном зачете взяла третье место.

Благовещенец Тимофей Завалишин выступал в классе Е-Ракет. 9-летний спортсмен привез сразу два призовых места – серебро в обоих Кубках.

- Что сложного было на соревнованиях? Ребёнку сложно от того, что с ним ездили опытные пилоты, которые по 2-3 года в этом классе. Он первый год в этом классе, поэтому страшно, есть спортсмены сильнее. Порой не хватает физики, поэтому дополнительно занимаемся кроссфитом, тренируем физическую выносливость. Много моментов касаются травмоопасности. В любой момент может что-то случиться: тормоза откажут или кто-то врежется, тогда с соревнований придется выйти, это расстраивает, – рассказывает отец Тимофея Константин Завалишин.

Тимофей занимается картингом с 4,5 лет. В прошлом году он принял участие в первенстве России и вошел в топ-20 лучших пилотов страны. Также благовещенец побывал на соревнованиях в Ростове, Зеленограде, Рязани, Курске, Евпатории, Сочи и городах Дальнего Востока.