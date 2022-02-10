Благодаря госпрограмме в селах Тамбовского района появятся уличное освещение и спортплощадка

Благодаря программе «Комплексное развитие сельских территорий» в этом году четыре семьи из Ивановского муниципального округа построят себе новое жилье. Общая площадь возведенных домов составит 280,7 кв. м. На эти цели выделено 3,7 миллиона рублей из федерального бюджета. В прошлом году благодаря участию в федеральной программе три многодетные семьи из Тамбовского района построили новые дома.

- Госпрограмма включает в себя сразу несколько направлений — улучшение жилищных условий сельчан, благоустройство сельских территорий, а также развитие кадрового потенциала в селах. В ее рамках на благоустройство в этом году предусмотрено 2,2 миллиона рублей из федерального бюджета. На эти средства построим спортивную площадку в селе Новоалександровка Тамбовского района, а в селе Толстовка сделаем уличное освещение, - рассказал губернатор Василий Орлов.

На развитие кадрового потенциала на сельских территориях по госпрограмме выделено 200 тысяч рублей, что позволит возместить затраты по трём ученическим договорам. Кроме этого, запланировано возмещение затрат на прохождение 109 студентами производственной практики. На это потратят 3,9 миллиона рублей, выделенных из федерального бюджета.

- Регион не первый год участвует в данной программе. В прошлом году были воплощены в жизнь проекты комплексного развития сельских территорий или сельских агломераций. Село Новоалексеевка Ивановского района получило капитально отремонтированный Дом культуры и приобрело автомобиль для ДК. На это потратили более 12 миллионов рублей. В селе Преображеновка Завитинского района сделали освещение, в селе Валуево - детскую площадку. Такой же проект реализовали в селе Успеновка одноимённого сельсовета этого же района, - отметил зампред Правительства - министр сельского хозяйства Амурской области Олег Турков.

В селе Подоловка Куприяновского сельсовета Завитинского района благодаря участию в федеральной программе создали спортивную площадку. В сёлах Албазинка, Болдыревка и Ивановка этого же района сделали уличное освещение. В селе Антоновка Завитинского района обустроили зону отдыха, а в селе Белый Яр отремонтировали памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

В селе Ивановка Ивановского района в ходе «Комплексного развития сельских территорий» сделали пешеходные дорожки, а в сёлах Семидомка и Константиновка Константиновского района обустроили ливневые стоки.

Мухинский сельсовет Октябрьского района благодаря участию в госпрограмме осветил улицы в посёлке Мухинский, а Томский сельсовет Серышевского района создал спортивную площадку в Томском.

Проект по обновлению старой детской площадки реализовал Солнечный сельсовет Сковородинского района на территории железнодорожной станции БАМ. Похожий проект воплотили в жизнь в сёлах Талдан и Джалинда. В Невере обустроили спортивную площадку.

В селе Чуевка Тамбовского района в ходе госпрограммы сделали зону отдыха возле местного клуба, а в Жариково сделали уличное освещение. В селе Тамбовка обустроили ливневые стоки и создали зону отдыха в детском парке, в селе Куропатино сделали пешеходную дорожку из тротуарной плитки к местной площади.

Проекты, реализуемые сёлами в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий», финансируются за счет средств федерального, областного бюджетов, а также с привлечением средств местного бюджета и внебюджетных источников в размере не менее 30% от его стоимости.