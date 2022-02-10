Школа в Зее станет первым объектом, капитально отремонтированным по новой федеральной программе

Амурская область вошла в обновленную программу капитального ремонта школ, разработанной Минпросвещения России по поручению Президента РФ Владимира Путина. В течение ближайших нескольких лет в рамках федерального проекта в порядок будут приведены свыше 70 амурских образовательных организаций. Работы по обновлению стартуют уже в этом году.

- Школа №4 города Зея станет первым объектом в регионе, который будет капитально отремонтирован по новой федеральной программе. За два года – 2022 и 2023 – там обновят все коммуникации, кровлю, внутреннюю отделку. На это из бюджетов всех уровней предусмотрено более 130 миллиона рублей, – рассказал губернатор Приамурья Василий Орлов. – Мы благодарны, что на федеральном уровне не только знают о наших проблемах, но и принимают меры для их решения. Для Дальнего Востока новый проект капитального ремонта школ имеет огромное значение.

Глава региона добавил, что в силу климатических условий, большой территориальной протяженности между населенными пунктами и ограниченных возможностей подрядных строительных организаций в дальневосточных субъектах, в том числе и Амурской области, возводить новые образовательные организации быстрыми темпами невозможно. Поэтому программа по модернизации – большая помощь создания в школах современных и, главное, безопасных условий для детей.

Зейская школа №4 построена в 1972 году. С этого времени капитальных обновлений здесь ни разу не было. Сегодня в учреждении занимаются около 700 школьников. Пока будут идти работы, учеников переведут в другую крупную школу города №5.

- Ремонт школы будет выполнен по специально разработанному АНО «Центр развития территорий» дизайн-проекту. Примечательно, что при формировании дизайнерских решений будет учтено мнение участников образовательных отношений (учеников, их родителей, педагогов), которые могут внести свои предложения, – прокомментировала заместитель министра образования и науки Амурской области Елена Бушова.