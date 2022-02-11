Благовещенск
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Благовещенск
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Благовещенск
-13°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия11 февраля 2022 1:39

Женщина пострадала при пожаре в Шимановске

Амурчанку доставили в больницу
Василина ВАСИЛЬЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: ГУ МЧС России по Амурской области

Фото: ГУ МЧС России по Амурской области

В Приамурье произошел пожар, в котором травмы получила женщина. По информации ГУ МЧС России по Амурской области, это случилось сегодня ночью, 11 февраля, в Шимановске.

Сообщение о возгорании в частном доме, расположенном в Пограничном переулке, поступило специалистам в 3.39.

К месту вызова направили огнеборцев 9-й пожарно-спасательной части: шесть человек и две единицы техники. Через шесть минут после прибытия пожарные смогли ликвидировать огонь.

Во время происшествия пострадала женщина 1980 года рождения. Ее доставили в Шимановскую больницу. Причина и виновник пожара устанавливаются, сообщает ГУ МЧС по Амурской области.