Женщина пострадала при пожаре в Шимановске

Фото: ГУ МЧС России по Амурской области

В Приамурье произошел пожар, в котором травмы получила женщина. По информации ГУ МЧС России по Амурской области, это случилось сегодня ночью, 11 февраля, в Шимановске.

Сообщение о возгорании в частном доме, расположенном в Пограничном переулке, поступило специалистам в 3.39.

К месту вызова направили огнеборцев 9-й пожарно-спасательной части: шесть человек и две единицы техники. Через шесть минут после прибытия пожарные смогли ликвидировать огонь.

Во время происшествия пострадала женщина 1980 года рождения. Ее доставили в Шимановскую больницу. Причина и виновник пожара устанавливаются, сообщает ГУ МЧС по Амурской области.