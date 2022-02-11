Новая школа в Свободном получила уникальное для Амурской области оборудование

В новом корпусе гимназии №9 города Свободный проведены первые уроки. С использованием современного оборудования ученики инженерного 7-го класса изучали тему по химии.

- Второе здание школы было полностью готово в декабре прошлого года. Лицензия на образовательную деятельность в новом помещении получена 1 февраля, поэтому уже сейчас появилась возможность проводить здесь отдельные уроки и дополнительные занятия. Основной образовательный процесс в новом корпусе будет организован с 1 сентября этого года, – прокомментировал глава города Владимир Константинов.

Объект возведен в рамках национального проекта «Образование» и рассчитан на 528 мест. Строительные работы обошлись бюджетам разных уровней в 577 миллионов рублей.

Новый корпус гимназии №9 стал первым учреждением образования в Свободном, где есть два спортзала, большой актовый зал, современный пищеблок, созданы передовые условия для развития детей. Некоторое учебное оснащение школы уникально в масштабах всего Приамурья.

- На сегодняшний день из всех общеобразовательных организаций новая школа в Свободном – лидер по высокотехнологичному оснащению (ранее это была благовещенская школа №22). Сюда поступило уникальное для Амурской области оборудование для занятий по физике и химии, многофункциональные интерактивные доски с уже встроенной камерой, лингвистический глобус и многое другое, – отметил губернатор Амурской области Василий Орлов. – Город Свободный динамично развивается, поэтому вопрос строительства социальных учреждений в нем стоит достаточно остро. В ближайшее время здесь планируется начать строительство еще одной школы такой же мощностью.

На сегодняшний день в регионе ведется строительство двух школ: на 165 в пгт Экимчан Селемджинского района и самая большая школа – на 1500 мест – строится в Благовещенске. Для создания новых мест в дошкольных образовательных организациях в пгт Магдагачи Магдагачинского района возводится пристройка к детскому саду на 50 мест, в селе Екатеринославка Октябрьского района создается детский сад на 70 мест, в селе Чигири Благовещенского района – детсад на 120 мест.