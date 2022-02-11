Самолет из Екатеринбурга в Благовещенск остановили из-за пьяных дебоширов

Мужчины - жители разных регионов страны Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Екатеринбурге отменили авиарейс в амурскую столицу. Причиной тому стали трое пьяных дебоширов на борту самолета. Они нарушали порядок, матерились и игнорировали правила безопасности.

Сообщение о том, что воздушный транспорт возвращается на стоянку, поступило в дежурную часть линейного отдела МВД России в аэропорту «Кольцово». Также сообщалось, что к месту требуются полицейские.

Стражи порядка установили, что трое виновников, по внешним признакам, пьяны. Один из них отказывался застегнуть ремень безопасности, все они стали нецензурно выражаться, только ступив на борт. В результате экипаж решил вернуться на стоянку и отказать нарушителям в перелете.

Сотрудники линейного отдела доставили хулиганов в дежурную часть. Они оказались из разных регионов страны. В итоге 21-летний житель Тамбовской области и 43-летний житель Московской области привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Третий пассажир, 39-летний житель Удмуртии, оставлен до вытрезвления, а затем привлечен к административной ответственности по той же статье и ч. 5 ст. 11.17 КоАП РФ «Нарушение правил поведения на железнодорожном, воздушном или водном транспорте», сообщили в пресс-служба УТ МВД России по УрФО.