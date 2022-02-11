Мэр Благовещенска предложил перенести памятник Петру и Февроньи из-за ремонта АОДНТ

Фото: Олег Имамеев

Мэр амурской столицы Олег Имамеев предложил перенести памятник Петру и Февроньи в другое место. Такой вопрос возник из-за ремонта Амурского дома народного творчества и его территории. По словам градоначальника, работы могут затянуться на три года.

- Амурский областной дом народного творчества уходит на капитальный ремонт. Закрыто будет не только здание, но и территория вокруг. Ориентировочно, ремонт займёт около трех лет. На территории АОДНТ установлен известный многим памятник Петру и Февронии. Чтобы молодожены в течение этих трех лет могли запечатлеть момент создания своей семьи рядом со скульптурой святых покровителей, монумент будет перенесен. Куда - давайте решим вместе.

У горожан есть три варианта, все они в зеленых зонах недалеко от ЗАГСа. Это сквер ЦЭВа, сквер за зданием дворца бракосочетания со стороны переулка Святителя Иннокентия и территория возле Триумфальной арки, рядом с мостиком, который в народе называют мостом молодоженов.

На момент написания материала в опросе приняли участие 183 человека. Большинство, 37%, выбрали вариант с Триумфальной аркой, 33% - сквер за ЗАГСом, 30% - сквер у ЦЭВа.