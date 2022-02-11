В Приамурье в доме для послушников храма мужчина до смерти избил другого из-за угля

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В Свободном вынесли приговор мужчине, до смерти забившем другого амурчанина. За преступление, совершенное в марте прошлого года 36-летний житель региона отправится в колонию строго режима на 8,5 лет. Случай произошел в доме для послушников местного храма.

Известно, что мужчины подрались из-за того, что потерпевший разрешил посторонним взять уголь, принадлежащий храму. Оба амурчанина раньше были судимы и помогали выполнять здесь работы.

Во время ссоры осужденный избил оппонента руками и ногами по голове, через некоторое время тот умер.

В судебном заседании осужденный свою вину не признал, он попытался выставить все так, будто в гибели человека замешаны другие люди. Однако суд посчитал, что его вина доказана. Его приговорили к 8,5 года лишения свободы в колонии строгого режима. Осужденный с защитниками пытались обжаловать приговор, но у них ничего не вышло.