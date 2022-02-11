В Благовещенске женщина сбила 10-летнего ребенка, переходившего дорогу на зеленый сигнал светофора

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В амурской столице снова произошло ДТП с ребенком. Вчера, 10 февраля, в 12.30 мальчик 10 лет переходил дорогу на зеленый сигнал светофора, когда его сбила женщина на Honda Fit Hybrid. По информации городского ГИБДД, это произошло на перекрестке Амурская – Комсомольская. Специалисты отмечают, что автоледи должна была предоставить мальчишке преимущество.

В результате происшествия ребенка с травмами доставили в больницу.

По информации Госавтоинспекции, с начала 2022 года на территории города и района произошло 7 ДТП с участием детей-пешеходов.