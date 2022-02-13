Историей инвалида, который живет в полуразрушенном доме в Свободном, заинтересовалась прокуратура

После лечения мужчину доставят в центр "Лада"

После публикации в СМИ вся Амурская область узнала грустную историю инвалида Алексея Киевского. Мужчина без ног живет в Свободном. В прошлом году он потерял мать, поэтому теперь заботится о себе сам. Его дом в ужасном состоянии, в буквальном смысле полуразрушен. Печку часто не удается затопить, укрываться приходиться матрасами. Передвигается мужчина ползком, потому что зимой инвалидная коляска много пользы ему не приносит.

О Алексее забеспокоились его соседи. Они попытались связаться с центром социального обслуживания «Лада». На медосмотре перед поездкой в центр у мужчины выявили туберкулез. И на этом история закончилась – почему-то на лечение его никто не взял.

Делом заинтересовалась прокуратура Амурской области. В надзорном органе выяснили, что даже после обращения сотрудников центра «Лада» и постановки диагноза, Алексея почему-то не увезли в противотуберкулезный диспансер на лечение.

Руководству больницы вынесли представление. На сегодняшний день Алексея доставили в медицинское учреждение. А после лечение его ждет жизнь в центре «Лада», где о нем обещают позаботиться специалисты.