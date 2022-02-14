Порядка полутора тысяч амурчан подхватили коронавирус за сутки

Фото: Управление Роспотребнадзора по Амурской области

За прошедшие сутки в Амурской области диагноз «коронавирус» специалисты подтвердили у 1 439 человек. По информации амурского управления Роспотребнадзора, из этого числа большая часть не привита – 1 147 амурчан. Темп прироста за последние сутки составил 2,1 %.

У 1420 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (97%), у 18 – в виде пневмонии (2%), у 1 - в бессимптомной форме (1%).

С нарастающим итогом зарегистрировано 68 929 случай, показатель заболеваемости составляет 8816,19 на 100 тысяч населения.

Всего обследовано на COVID 1 693 939 человек, в том числе за последние сутки – 3 139.