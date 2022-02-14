Амурский областной Дом народного творчества обновится благодаря нацпроекту

В Благовещенске стартовала реконструкция АОДНТ. Работы будут проведены в рамках национального проекта «Культура».

Накануне прошла передача строительной площадки генподрядчику ООО «Строительно-Эксплуатационная Служба» для начала строительно-монтажных работ. Цена контракта - более 770 миллионов рублей.

Напомним, здание АОДНТ давно нуждалось в ремонте. Так, планы по проведению работ появились еще в 2014 году. Здание является объектом историко-культурного наследия. В общем на реконструкцию и оснащение современным оборудованием из федерального бюджета выделено более 400 миллионов рублей. Еще более 600 миллионов потребуется из бюджета Амурской области.

Согласно заключенному контракту, до 14 февраля здание полностью будет освобождено от имущества учреждения культуры, после этого подрядчик приступит к демонтажным работам. До декабря 2024 года рабочие полностью заменят инженерные коммуникации, проведут ремонт внутренних помещений и лестничных пролетов, обновят кровлю и фасад здания.

- Благодаря национальному проекту «Культура», который реализуется в Амурской области с 2019 года, нам удается ежегодно модернизировать учреждения культуры в разных районах области. Так, в этом году продолжится реализация трех региональных проектов: «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура», будут модернизированы еще 8 библиотек. Кроме того, благодаря нацпроекту, стартовала масштабная реконструкция Амурского областного Дома народного творчества. Завершить все работы на объекте подрядчик должен в декабре 2024 года, - рассказал губернатор амурской области Василий Орлов.