В Райчихинске в ДТП погиб отец двоих детей: объявлен сбор средств

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Накануне в Райчихинске произошла страшная авария, в которой травмы получили три человека, и еще один погиб. Водитель не справился с управлением и влетел в дерево. ДТП унесло жизнь Алексея Фомина – отца двоих детей. Его знакомые объявили сбор средств на похороны.

Подруга мужчины признаётся: вспоминать о случившемся до сих пор тяжело.

- Алексей был очень добрым, светлым человеком. Мы учились вместе в медицинском колледже. Он был всеобщим любимчиком. Очень талантливый парень, любил петь. Сам он, к сожалению, сирота. Но у него осталось две сестры.

Близкие все еще ничего не знают об аварии. Им известно только то, что Алексея, верного друга и отца, больше нет. у него остались 9-летний сын и 6-летняя дочь.

Организацией похорон занимается бывшая жена мужчины. Для этого ей нужно вернуться из другого города в Райчихинск. Близкие объявили сбор средств, чтобы хоть как-то помочь семье. Все, кто желает помочь, могут связаться с Екатериной, бывшей супругой мужчины, по телефону: 8-968-134-48-95. Е самой тоже непросто от произошедшего:

- Я горжусь тем, что он оставил такой след в своей истории и в сердцах каждого из вас. Он был достойным человеком, и мы гордимся тем, что вы разделяете эту потерю с нами. О дне и времени прощания мы сообщим позднее. Также отдельная просьба не выдумывать обстоятельства и не приписывать лишнего, имейте сострадание.