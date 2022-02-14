В Тынде придумали, как быстрее адаптировать малышей к условиям пребывания в детском саду

Детский сад №6 города Тында презентовал успешный опыт по ранней социализации дошкольников в возрасте от 1 года до 3 лет. Он представляет собой организацию адаптационной группы кратковременного пребывания детей «Ступеньки», цель которой – успешная адаптация малышей к условиям учреждения, а также формирование у ребенка первого опыта общения в детском коллективе.

В рамках проекта предусмотрена работа по двум направлениям: обучение и консультирование родителей в формате бесед, консультаций, анкетирования, мастер-классов и организация занятий с самими детьми в игровой форме.

Для родителей предусмотрены консультации по вопросам воспитания, использованию эффективных игровых приемов при взаимодействии с детьми раннего возраста. Благодаря этому обеспечивается создание единого стиля воспитания и общения с ребенком в дошкольном учреждении и семье. Образовательная программа с детьми включает в себя физическое развитие, социально-коммуникативное, познавательное, художественно-эстетическое, речевое развитие. За все время реализации практики в группе «Ступеньки» занятия прошли 56 детей и их родителей.

Опыт тындинского сада может быть транслирован и на другие территории не только Амурской области, но и в других субъектах Дальнего Востока и всей страны. Это стало возможным благодаря размещению практики на специальной платформе «Смартека». Она создана Агентством стратегических инициатив и функционирует по поручению Президента РФ Владимира Путина для обмена лучшими практическими идеями в области социально-экономического развития и их распространения.

- На сегодняшний день по линии образования Амурская область представлена в «Смартеке» двумя практиками, еще семь находятся в процессе внедрения. Всего по разным сферам на платформе размещено 12 региональных практик, – прокомментировала руководитель проектного офиса Амурского областного института развития образования, общественный представитель АСИ в Амурской области по направлению «Образование и кадры» Анна Воронина.