В Приамурье по суд пойдет 18-летний парень, из-за которого в ванной захлебнулся младенец

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В Прогрессе закончилось расследование дела о гибели 10-месячного ребенка в ванной – малыш захлебнулся в воде. Следователи узнали, что младенец и его старший брат остались с сожителем матери, когда та ушла на работу. Сам мужчина оставил их купаться без присмотра.

Выяснилось, что подозреваемому всего 18 лет. В тот злополучный день, 29 ноября, он остался приглядывать за детьми: трехлетним и 10-месячным. Их мама, сожительница парня, ушла на работу.

Пока дети купались, мужчина вышел в другую комнату, ненадолго оставив их одних. Но и небольшого времени хватило для трагедии. Когда подозреваемый вернулся, то увидел, что младший захлебнулся. Следователи уверены: обвиняемый должен был понимать, что оставление малолетних детей без присмотра в наполненной ванне представляет для них угрозу, и, из-за их беспомощного в силу возраста состояния, они не смогут спастись в случае чего.

Это специалисты назвали «преступной небрежностью». Парня будут судить за убийство – по 109 статье. Дело уже направили в суд.