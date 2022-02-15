Спортивную школу в Зее закроют на несколько месяцев из-за обрушившегося потолка

Фото: @zvportal

В здании спортивной школы в Зее обвалился потолок. Это произошло в отделении гимнастики, сообщают местные СМИ.

По словам директора центра по обслуживанию муниципальных образовательных организаций города Светланы Матвеевой, помещение со снарядами было закрыто в ноябре прошлого года. Вопрос о ремонте крыши находился на контроле отдела образования. На заседании Зейского Горсовета, которое прошло в феврале, депутаты решили выделить деньги на реконструкцию крыши.

В ближайшее время будет объявлен аукцион на проведение ремонта.