В Приамурье на трассе заметили голого парня

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Накануне вечером, 14 февраля, на трассе Благовещенск-Тамбовка амурчане заметили голого мужчину. Он полз по снегу и не реагировал на посторонних людей.

На место приехали сотрудники полиции и попытались одеть парня, но он сбросил предложенную накидку и попытался убежать. В пресс-службе органа власти рассказали подробности произошедшего, а также о состоянии амурчанина.

Очевидцы рассказали полицейским, что мужчину заметили между Толстовкой и Орлецким.

- Прибывшие на место сотрудники ДПС ГИБДД обнаружили молодого человека, который вел себя неадекватно. Полицейские доставили гражданина 1999 года рождения в медицинское учреждение. В настоящее время сотрудниками полиции выясняются обстоятельства и причины произошедшего, - отмечают в ведомстве.

В минздраве тоже подтвердили, что амурчанина доставили в Тамбовскую больницу. Его состояние медики оценивают как удовлетворительное.