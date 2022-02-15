В 2021 году муниципалитеты Приамурья отремонтировали порядка 100 км дорог благодаря субсидии

Ежегодно из областного дорожного фонда выделяется субсидия городам и районам Амурской области на проведение ремонтных работ на дорогах местного значения. В 2021 году 44 муниципальным образованиям предоставлена субсидия в размере 2,1 млрд. рублей.

На эти деньги отремонтировано 133 км дорог, 41 тыс. кв м тротуаров, восстановлено 45 км уличного освещения, в том числе дополнительно установлен 1721 фонарь и проведены различные дорожные мероприятия.

На все виды работ подрядные организации, выполняющие дорожные работы, дают гарантию, срок которой по разным видам составляет 3 - 5 лет. Качество выполненных работ подтверждается заключением независимой экспертной организации. В случае выявления дефектов заключение не выдается и работы не оплачиваются.

- В текущем году на ремонт местных дорог мы распределяем 40 муниципальным образованиям 784,5 млн. рублей. В прошлом году в Тынде, Белогорске, Шимановске, а также Бурейском, Константиновском, Ивановском и Тындинском районах с подрядчиками заключены долгосрочные муниципальные контракты со сроками выполнения, большего объема работ, до 2024 года. Запланированные работы выполняются опережающими темпами. Таким муниципальным образованиям из областного бюджета будет доведено дополнительное финансирование по мере выполнения работ и подтверждения их качества, - рассказал заместитель министра транспорта области Дмитрий Лучников.

В настоящее время региональным минтрансом заключены соглашения с муниципальными образованиями на предоставление дорожной субсидии.

- Задача муниципальной власти - в кратчайшие сроки сформировать перечни первоочередных мероприятий ремонта уличной дорожной сети и заключить соответствующие контракты, чтобы начать дорожные работы с наступлением положительных температур, - добавил Дмитрий Лучников.

Следует отметить, что выбор объектов ремонта улично-дорожной сети производится администрациями муниципальных образований самостоятельно по согласованию с органами ГИБДД, директорами образовательных учреждений, главными врачами медицинских учреждений, представителями советов по развитию малого и среднего предпринимательства, общественности и местными жителями. Проходят публичные слушания, жители принимают участие в выборе объектов ремонта. Приоритетность объектов также устанавливается с точки зрения безопасности для всех участников дорожного движения.