До 2025 года в Приамурье появится шесть новых школ. Строительство объектов ведется в рамках нацпроекта «Образование», в том числе две общеобразовательные организации будут строиться с помощью механизма государственно-частного партнёрства.

В рамках реализации мероприятия регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» осуществляется строительство школы на 1500 мест в квартале 406 города Благовещенск, планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию – 2023 год. На возведение объекта за счет средств из всех источников финансирования выделено около 1,7 миллиарда рублей. Новое четырехэтажное здание школы оборудуют современным оснащением для пищеблока, медицинским пунктом, спортзалами и другими помещениями.

Кроме того, в настоящее время ведется строительство здания школы в пгт. Экимчане Селемджинского района. Работы находятся на особом контроле Правительства Амурской области, принимаются все меры, чтобы максимально сократить отставание от графика выполнения работ и обеспечить сдачу объекта в текущем году.

В 2021 году введена в эксплуатацию школа на 528 мест в Свободном. Еще одна общеобразовательная организация такой же мощностью появится в городе Президентского внимания к 2023 году. На сегодняшний день введется проектирование объекта, прилагаются все усилия, чтобы начать строительно-монтажные работы в кратчайшие сроки.

В период 2023–2024 годы планируется строительство общеобразовательной организации в поселке Чигири Благовещенского района.

Помимо этого в рамках концессионных соглашений до 2024 года планируется возвести две общеобразовательные организации: школу на 528 мест в белогорском микрорайоне «Амурсельмаш» – срок ввода в эксплуатацию – 2023 год, А также школу на 1200 мест в Благовещенске в микрорайоне «Северный».

- Строительство новых учебных заведений в регионе, оснащение их современным оборудованием необходимо для повышения качества образования в регионе, улучшения условий организации образовательного процесса. Большая часть преобразований происходит благодаря участию области в нацпроекте «Образование». Так, до 2025 года в регионе появится еще шесть современных общеобразовательных организаций, — подчеркнул губернатор Амурской области Василий Орлов.