Прокуратура наказала амурского предпринимателя, продававшего масло по завышенной цене

Фото: прокуратура Амурской области

В Зейском районе предприниматель продавал подсолнечное масло по завышенной цене. Это выявила прокуратура в ходе проверки.

Специалисты установили, что в одном из магазинов города Зеи масло продавалось с превышением торговой надбавки, установленной для территорий, включенных в перечень районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.

По результатам проверки районный прокурор в отношении предпринимателя возбудил дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.6 КоАП РФ «Завышение регулируемых государством цен на продукцию, товары либо услуги».

Кроме того, предпринимателю внесено представление, которое рассмотрено, удовлетворено, нарушители привлечены к дисциплинарной ответственности.

Сейчас нарушения устранены, стоимость масла снижена и соответствует требованиям законодательства.