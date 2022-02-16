В селах под Райчихинском появился высокоскоростной мобильный интернет

МТС в Амурской области запустила высокоскоростной мобильный интернет в поселке Зельвино под Райчихинском, а также впервые - в селе Старая Райчиха с захватом Успеновки Бурейского района. Доступ к сети LTE мобильного оператора получили более 2000 жителей.

Поселок Зельвино находится в двух километрах от Райчихинска, абоненты МТС пользовались связью от базовых станций, расположенных на окраине города. В 2021 году потребление интернета в городской черте выросло в два раза, поэтому МТС приняла решение построить базовую станцию в самом Зельвино. Старая Райчиха также получила базовую станцию, причем покрытие захватывает и село Успеновка, которое находится в шести километрах.

- Высокоскоростной мобильный интернет сёла получили путем подключения базовых станций к оптоволоконному кабелю, проложенному при содействии министерства цифрового развития и связи региона для социально-значимых объектов в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». В 2021 году в Зельвино мы подключили к проводному интернету филиал школы № 15 и клуб, в Старой Райчихе – библиотеку. Теперь абоненты могут пользоваться связью LTE и получать государственные услуги в электронном виде, переходить на удаленную работу и обучение, смотреть фильмы и общаться по видеосвязи. Скорости 40-60 Мбит/с для этого достаточно, - рассказала директор филиала МТС в Амурской области Олеся Двинина.

Подобным образом скоростной мобильный интернет получили в 2021 году 25 сёл региона, где проживает 18 тысяч человек. Проект был реализован при взаимодействии с министерством цифрового развития Амурской области. В 2022 году планируется обеспечить связью стандарта LTE в общей сложности 27 малых и отдаленных населенных пунктов.

На сегодняшний день в Амурской области связь МТС есть почти в 600 населенных пунктах, где проживает 98 процентов населения, из них свыше 400 населенных пунктов обеспечены доступом к высокоскоростному мобильному интернету.