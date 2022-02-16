На следующей неделе в Благовещенске уберут новогодний городок

Фото: администрация Благовещенска

В понедельник, 21 февраля, в Благовещенске начнется уборка снежного городка. Демонтируют, в том числе праздничную ель с арками и светящимся шатром, сообщает администрация амурской столицы. Напомним, в этом году дерево простояло на месяц больше, чем обычно. Решение продлить горожанам праздник принял мэр Благовещенска Олег Имамеев, проведя для них опрос. Большинство поддержали решение градоначальника – за то, чтобы убрать ель в феврале проголосовали более 70% участников.

Покинут площадь Ленина и Дед Мороз со Снегурочкой, снеговики, Бабя Яга, другие архитектурные формы. Специалисты ГСТК заберет их на хранение, чтобы в следующем году фигуры могли снова радовать благовещенцев. До 25 февраля демонтируют и горки.

Между тем большие снежные горки уже убрали с набережной из-за слишком теплой погоды. По этой причине техническое обслуживание горок было невозможно.

Маленькие горки на набережной начали разбирать уже сегодня, 16 февраля. Также предстоит вывезти новогодние фигуры, снять иллюминацию. Праздничные атрибуты демонтируют и в отдаленных районах – в сквере у бывшего кинотеатра «Харбин», в Плодопитомнике и Белогорье.