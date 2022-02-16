Жительница Благовещенска убила бабушку по ее же просьбе

Фото: СК России по Амурской области

В Благовещенске под суд пойдет 30-летняя женщина, которая убила бабушку по ее же просьбе. Преступление произошло 12 ноября прошлого года. Сначала специалисты подумали, что это самоубийство.

Следователи рассказали, что бабушка родилась в 1940 году. Несмотря на то, что ее смерть изначально не была похожа на криминальную, специалисты провели расследование, а дочку и внучку старушки проверили на полиграфе. Перед исследованием внучка призналась, что помогла бабушке уйти из жизни – якобы по просьбе пенсионерки, чтобы избавить ее от страданий.

- При подготовке к психофизиологическому исследованию внучка призналась, что её бабушка длительное время просила домочадцев помочь ей уйти из жизни, так как в силу имеющегося заболевания испытывала сильные боли, но за медицинской помощью не обращалась и занималась самолечением. В тот день она эту просьбу выполнила, – рассказали в ведомстве.

Против женщины возбудили дело по статье «Убийство». Материалы направили в суд.