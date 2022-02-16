Зоозащитники разложили на улицах Благовещенска плюшевых собак, чтобы привлечь внимание к своей работе

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Необычная акция прошла в амурской столице. На улицах города и в людных местах появились мягкие игрушечные собаки. Они сидели в разных местах, на лавочках, автобусных остановках и у ворот. Выяснилось, что их разместили зооволонтеры, чтобы привлечь внимание к своей работе и приютам для животных.

На табличках рядом были написаны милые фразы: «Я добрый и пушистый», «Лучший друг человека», «Забери меня, я стану твоим другом». Об акции рассказала зоозащитница Ольга Ефремова.

- Сегодня в людных местах города горожане заметили милых мягких собачек и небольшие таблички с QR-кодами страниц волонтерских организаций в Instagram. Цель акции - привлечь внимание людей к волонтерским приютам и к животным, находящимся в них на попечении. Все собаки и кошки в приютах ждут тот самый день, когда их заберут в семью, в счастливую жизнь!

Волонтер уверена, что чем больше животных из приютов люди заберут домой, тем больше бездомных собак и кошек зоозащитники смогут забрать с улиц. Тогда эти четвероногие тоже пройдут лечение, стерилизацию и вакцинацию, а потом найдут себе новых хозяев.

-. Очень надеюсь, что люди отзовутся, будут приезжать в гости, знакомиться с собаками и кошками и забирать их домой, – пожелала волонтер.