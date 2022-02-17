Благовещенец убил товарища за оскорбление его семьи

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В амурской столице приговор суда выслушал 31-летний местный житель. По информации прокуратуры, он убил товарища и украл у него вещи и деньги.

Преступление произошло в декабре 2020 года. Ночью мужчины катались на машине, когда между ними произошла ссора.

- Потерпевший оскорбил осужденного и членов его семьи грубой нецензурной бранью, а также высказал угрозу физической расправы. Обиженный на это осужденный решил убить товарища, - рассказывают в органе власти.

Тогда осужденный остановил автомобиль, взял из салона свое ружье и выстрелил в грудную клетку противника, от чего мужчина умер.

После этого злоумышленник украл из машины сотовый телефон, беспроводные стереонаушники и банковскую карту потерпевшего. С карты мужчина снял больше полумиллиона рублей.

В судебном заседании подсудимый признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Суд учел обстоятельства дела и назначил амурчанину 7,5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.