Шесть человек пострадали в аварии в Белогорском районе

Фото: ГИБДД по Амурской области

Страшная авария произошла в Белогорском районе. Вчера, 16 февраля, столкнулись два автомобиля. В итоге травмы получили шесть человек, в том числе, два ребенка.

В ГИБДД рассказали, что столкновение произошло примерно в 15.25 на трассе. Столкнулись Toyota Carina и Nissan Sunny. Предварительно установлено, один из автомобилей выехал на встречную полосу.

От удара одна из машин вылетела в кювет.

В аварии пострадали шесть человек, среди них - два ребенка, 2010 и 2019 годов рождения.

По факту ДТП проводится административное расследование.