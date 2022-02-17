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Общество17 февраля 2022 6:08

В Амурской области из-за вспышки АЧС пришлось убить кабана Бориса, которого спасли охотоведы

Долгое время охотоведы не говорили об этом
Василина ВАСИЛЬЕВА
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Фото: ЦОП Зейский

Фото: ЦОП Зейский

В декабре прошлого года в Амурской области пришлось убить кабана Бориса, которое некоторое время назад спасли охотоведы. Животное обитало в центре по охраны природы «Зейский». Он был всеобщим любимцем. А когда-то один из специалистов его выкормил и вырастил сам.

Причиной умерщвления Бориса стала вспышка африканской чумы свиней на соседней ферме. Долгое время охотоведы не говорили об этом посетителям – не хотели. Но информация все же просочилась в СМИ. Помимо застреленного кабана погибли еще 12 свиней.

Борис был практически ручным, любил выпрашивать у гостей угощения. Кормили его яблоками, апельсинами и даже тортами. Амурчан такая новость сильно расстроила. В социальных сетях они выразили свою грусть в комментариях.

Сотрудники Дирекции по охране животного мира, которые курируют работу ЦОП «Зейский», отметили, что у амурчан в парке обязательно появятся новые любимцы, когда эпидемическая ситуация в дикой природе нормализуется.