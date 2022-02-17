В Благовещенске пройдет суд над девушкой, которая пьяной разбила семь автомобилей на парковке

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В амурской столице состоится суд над местной жительницей, которая в сентябре устроила ДТП сразу с семью авто. В стоящие на парковке машины врезалась пьяная молодая девушка.

В амурской прокуратуре рассказали, что виновнице 21 год. Будучи пьяной, она утром угнала Toyota Premio своей подруги и поехала кататься по городу. Правда, успела она только выехать со двора на Зейской, 35, и сразу же влетела в стоящие на парковке автомобили, повредив семь машин.

- Виновница ДТП от прохождения медицинского освидетельствования отказалась. Ранее она уже привлекалась к ответственности за подобные правонарушения, – рассказали в ведомстве.

Теперь девушка стала фигуранткой уголовного дела об угоне и управлении автомобилем в пьяном виде. Материалы переданы в суд. Благовещенку может ждать лишение свободы до пяти лет за угон и лишение прав на два года за пьяную езду.