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Происшествия17 февраля 2022 8:12

В Амурской области ребенок сломал руку, гуляя по заброшенному зданию

После этого постройку решили снести
Василина ВАСИЛЬЕВА
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Фото: прокуратура Амурской области

Фото: прокуратура Амурской области

В Мазановском районе в заброшенном здании 11-летний ребенок получил травмы во время прогулки. Малыш сломал руку. После этого проверку начала прокуратура, а здание решили снести.

В ведомство обратились родители мальчика.

- В результате банкротства в 2002 году одного из муниципальных предприятий, учредителем которого являлась администрация Мазановского района, на земельном участке осталось разрушенное здание, доступ к которому не был ограничен, – рассказали подробности в прокуратуре.

Сообщается, что ребенок упал на кирпичи и сломал плечо в районе нижней трети.

Специалисты надзорного органа начали проверки, а потом обратились в суд. Они потребовали у администрации района убрать здание и огородить его от посторонних. Там попытались обжаловать решение, но судебная коллегия встала на сторону прокуратуры.