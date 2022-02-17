В Амурской области ребенок сломал руку, гуляя по заброшенному зданию

Фото: прокуратура Амурской области

В Мазановском районе в заброшенном здании 11-летний ребенок получил травмы во время прогулки. Малыш сломал руку. После этого проверку начала прокуратура, а здание решили снести.

В ведомство обратились родители мальчика.

- В результате банкротства в 2002 году одного из муниципальных предприятий, учредителем которого являлась администрация Мазановского района, на земельном участке осталось разрушенное здание, доступ к которому не был ограничен, – рассказали подробности в прокуратуре.

Сообщается, что ребенок упал на кирпичи и сломал плечо в районе нижней трети.

Специалисты надзорного органа начали проверки, а потом обратились в суд. Они потребовали у администрации района убрать здание и огородить его от посторонних. Там попытались обжаловать решение, но судебная коллегия встала на сторону прокуратуры.