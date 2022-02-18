В Приамурье по нацпроекту построят три ФАПа и поликлинику

Три новых фельдшерско-акушерских пункта (ФАП) появятся в Амурской области: два – в Магдагачинском районе, один – в Шимановском. В селе Поярково построят новую поликлинику на 240 посещений в смену. Все это станет возможным благодаря федеральному проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения РФ» нацпроекта «Здравоохранение».

По программе Амурская область освоит до 2025 года 3,5 миллиарда рублей, большинство из которых выделит федеральный бюджет. На строительство ФАПов и поликлиники направят 268,2 миллиона.

В этом году для медицинских учреждений области закупят 11 автомобилей для доставки врачей к пациентам на дом. На это уйдет 7,3 миллиона.

В течение года для больниц и поликлиник приобретут 248 единиц нового медицинского оборудования стоимостью свыше 336 миллионов рублей.

- Надеемся, что это увеличит доступность получения медицинской помощи и ее качество, сократятся сроки ожидания результатов обследования нашими пациентами, - прокомментировала министр здравоохранения Приамурья Светлана Леонтьева.