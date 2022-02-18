В Благовещенске идет масштабная реконструкция «Дом Саяпина» за счет областного бюджета

В амурской столице идёт ремонт «Дома Саяпиных». После того, как реконструкция будет завершена, его посетители смогут познакомиться с историей молоканского рода Саяпиных, а также культурой и бытом первых амурских переселенцев.

Напомним, в феврале этого года стартовала масштабная реконструкция исторического здания. Деньги на эти цели – 47,5 миллионов рублей – были выделены из областного бюджета.

Как рассказал генеральный директор подрядной организации Игорь Малиновский, сейчас рабочими ведется демонтаж внутренних конструкций: меняют перекрытия и балки по периметру здания.

- Вскрыли перекрытие первого этажа, обнаружили фундаменты нескольких старых печей. Мы знаем, что здесь были и русские печи, и так называемые «голландки». По проекту предусмотрено восстановление одной из них. Основная задача реставрации - замена нижних венцов здания, она должна проходить в теплое время года. Поэтому пока все работы проводим внутри здания, при наступлении плюсовых температур выходим на уличные работы. Сам процесс реставрации сложный, зданию больше ста лет, мы стараемся не повредить то, что сохранилось,- отметил Малиновский.

В свою очередь уличные работы предусматривают ремонт фасада, замену кровли, реставрацию деревянной резьбы: карниза, наличников. По словам директора Амурского областного краеведческого музея Елены Ивановой, сегодня «Дом И.А. Саяпина» - один из немногих сохранившихся в Благовещенске памятник стилевого деревянного зодчества. Здание было построено в 1912 году. Оно принадлежало молоканину, землевладельцу Иннокентию Саяпину. Изначально строение не предполагалось как жилое, в нём находилось городское вышеначальное училище, в советское время здесь разместились коммунальные квартиры. А с 1995 по 2017 годы - офис Иркутского масложиркомбината. В 2018 году строение было передано Амурскому областному музею. При исследовании дома были обнаружены обои разного времени, а также специалисты выяснили, что первоначально здание было зеленого цвета. Было решено вернуть ему былой облик.

- Здание связано с молоканским родом Саяпиных. В будущем это будет отражено в оформлении музейно-выставочного комплекса. Кроме того, мы расскажем о первых переселенцах, которые приехали на амурскую землю, как создавали и строили Благовещенск. Мы обязательно оставим тему: домовая резьба, деревянное зодчество, хотим показать быт и культуру переселенцев, часть залов на втором этаже возможно пойдут для открытых фондов. Дело в том, что Амурском областном краеведческом музее хранится около 170 тысяч предметов, но процент тех, что мы можем показать в рамках выставок, очень мал, поэтому часть экспонатов отправится сюда, – рассказала Елена Иванова.

Кроме того, она отметила, что будут проведены работы по благоустройству прилегающей территории, приспособлению здания для посещения маломобильными группами населения. Всё приведут к единому стилю. Предполагается возведение декоративного забора. Согласно контракту, полное окончание всех работ здесь намечено на конец ноября 2022 года.