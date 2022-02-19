Амурчане пожаловались на опасные игры, в которых дети перебегают дорогу перед машинами

Источник фото: скриншот

Жители Шимановска пожаловались на новые опасные детские игры. По словам амурчан, подростки специально перебегают дорогу перед проезжающими машинами. Об одном из таких случаев рассказали в социальных сетях.

Жалобу опубликовали в Instargam-аккаунте @otzovik_shim. По словам местной жительницы, когда она была за рулём к ней бросился подросток, решивший перебежать дорогу прямо перед машиной. Это едва не привело к ДТП. Женщина успела вовремя затормозить.

- Ребёнок бросился под колеса нашего автомобиля. Мы успели затормозить. Он это сделал специально. Я понимаю, что сейчас такие игры. Но есть правила, написанные кровью и человеческими жизнями. Берегите своих детей, - написала местная жительница.

Опасные игры попали на видео. На кадрах можно увидеть, что подросток действительно пытается перебежать через дорогу. Мнения пользователей по данному поводу разделились. Нашлись те, кто рассказал, что бывал в подобной ситуации.

- Да, сейчас такие у них игры. Такая же ситуация была только на пешеходе возле почты. Там дерево стояло, они залезали на него и прыгали специально под колёса. Едешь - вроде никого рядом с пешеходом нет, и резкий прыжок сразу на дорогу. Можно и не успеть среагировать. А потом проблемы у водителей, - отметили в комментариях к публикации.

Однако некоторые сослались на возможную невнимательность ребёнка.