Амурчане ищут дом щенку, которого жестоко избивали хозяева

Щенок полностью здоров и готов к переезду Фото:@zoo.raychikhinsk

Амурский волонтеры ищут дом или передержку для щенка по имени Бонди. Он пережил сильные избиения и издевательства хозяев. Живодеры из поселка Прогресс чуть не убили малыша и даже скидывали его с третьего этажа многоэтажного дома.

В Instagram-аккаунте @zoo.raychikhinsk появился клич о помощи от зоозащитников. Щенка выходили, но после ветеринарной клиники деть его некуда.

- Наш мальчишка Бонди, здоровый и активный, который любит внимание, заботу и ласку. Мы все это ему дали за время лечения, он нам доверился и полюбил. Вспомните, как он боялся резких движений, шорохов, а теперь он этого не боится и забыл как страшный сон, - рассказали зоозащитники. - Нашему Бондичке негде жить после выписки, мы не знаем, что делать и к кому обращаться, было столько желающих помочь в первые его тяжелые дни, а теперь он никому не нужен, про него все забыли, здоров, да здоров…

Если дом, хотя бы временный, для Бонди не найдут до 1 марта, его придется выпустить на улицу, а там совсем молодой пес может не выжить.

- Мы просто умоляем, нужна передержка или любящая семья, ну не отпускать же бедное дите на улицу. Он видел столько страданий и мучений, мы его подняли на ноги, но не можем найти дом, помогите нам, дайте ему шанс дальше верить и любить, а он вам даст в ответ преданность и любовь, - обращаются зоозащитники к неравнодушным амурчанам.

Если кто-то готов приютить щенка, можно позвонить по телефону 8 924-841-22-20 и узнать все подробности.

Кстати, в комментариях девушка из Барнаула интересовалась Бонди, она хотела бы забрать собаку, но сомневается, смогут ли доставить хвостатого в другой регион.