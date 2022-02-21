На 1 000 амурских мужчин приходится 1 112 женщин

Мужчины в среднем живут меньше женщин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ко Дню защитника Отечества, который отмечается в России 23 февраля, Амурстат подготовил статистику об амурских мужчинах.

По данным ведомства, В Приамурье на начало 2021 года было 370,1 тысяч мужчин – это 47,3% от всего населения. Почти две трети от сильного пола – трудоспособны (16-60 лет), а каждый третий из них - молодой человек в возрасте 16-29 лет.

Соотношение женщин и мужчин явно не в пользу последних: на 1000 мужчин в области приходится 1112 женщин.

При этом следует отметить, что численный перевес достигается в основном за счет женщин пенсионного возраста. Перевес женщин старшего возраста, по мнению специалистов, вызван тем, что уровень смертности у мужчин гораздо выше: например, в трудоспособном возрасте этот показатель выше в три раза. Но среди этой группы сильного пола все равно больше: на 1000 мужчин приходится всего 896 женщин.

Мужчины в среднем живут на 10,5 лет меньше женщин – в среднем, 62,3 года. Они моложе – их средний возраст составляет 36 лет, женщины на 5 лет старше.

Средний возраст мужчин, вступивших в брак в 2020 году заметно выше, чем у женщин. Из общего числа 1085 (21,5%) приходится на мужчин в возрасте до 25 лет, еще 45,1% поженились в 25-34 года. Среди женщин 1688 человек (33,5%) были моложе 25 лет, а 1941 человек (38,6%) находились в возрасте 25-34 года.