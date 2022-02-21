Благовещенцы смогут бесплатно поучаствовать в тренировках и мастер-классах по боевым искусствам

Спортивный проект предложила реализовать «Федерация ушу Амурской области». Инициатива амурских общественников победила в первом конкурсе Фонда Президентских грантов 2022 года.

Оздоровительно-просветительский проект «Молодежь за ЗОЖ» представляет собой комплекс информационно-просветительских и физкультурно-оздоровительных мероприятий на пяти спортивных площадках различных районов города Благовещенска. Тренировки пройдут в районе Тайваня и Плодопитомника, а также на территориях парка Дружбы, городского парка и амфитеатра на набережной реки Амур.

В ходе проекта для молодежи Благовещенска пройдут 30 открытых зарядок, 50 открытых тренировок и мастер классов. Их проведут инструкторы по различным видам спорта: ушу, рукопашный бой, тайцзицюань, каратэ, тхэквондо, вольная борьба, бокс, ММА.

Кроме этого запланированы восемь лекций о здоровом образе жизни от титулованных спортсменов и врачей города, фестиваль здоровья, включающий в себя интерактивные площадки на тему здорового образа жизни и соревнования среди молодежи «Спортивный шок».

Для участников проекта запишут четыре мотивационных видеоролика, направленные на популяризацию здорового образа жизни. Их будут показывать в социальных сетях, на информационных экранах города и транслировать в СМИ.

Инициаторы проекта считают, что его итогом станут сокращение числа школьников и студентов, имеющих вредные привычки и повышение грамотности молодежи по ведению здорового образа жизни.

Спортивный проект победил в грантовом направлении «Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни». Его воплотят в жизнь этим летом. На реализацию амурские спортсмены получили почти полмиллиона рублей. Общая стоимость проекта – около 750 тысяч рублей.