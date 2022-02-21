Жители Благовещенска пожаловались на антисанитарию и тараканов в детском саду

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Благовещенцы жалуются на нашествие тараканов в детском саду №14. По словам родителей, из-за таких условий страдают дети. Более того в учреждении в целом царит антисанитария.

Родители рассказали, что жалобы в Роспотребнадзор и санэпидемстанцию никаких успехов не принесли. За садом нет никакого надзора.

- В саду тараканы ходят пешком, они везде - в файлах, на столах. Самое интересное, в раздевалке их нет. В саду постоянные отравления детей, повара работают без шапок, без перчаток (вытерла нос, тут же протерла морковь). Жалобы в Роспотребнадзор и санэпидемстанцию никаких успехов не приносят. За садом нет надзора, воспитатели отвечают, что ничего сделать не могут, мол, тараканов травят два раза в год по договору, и это не помогает, - жалуются родители.

В администрации Благовещенска уже отреагировали на сложившуюся ситуацию. Там прокомментировали, что буквально на прошлой неделе, 16 февраля, специалисты выезжали на проверку детского сада. В комиссию вошли представители министерства образования Приамурья и управления образования города. Они прошлись по группам и пищеблокам обоих корпусов, но таких страшных нарушений, о которых рассказывали родители, не обнаружили.

Комиссия установила, что проведение дезинсекции в учреждении осуществляется по утвержденному графику. А кратность истребительной дезинсекции составляет не менее четырёх раз в год.

- Ежеквартально силами коллектива проводится выборочная обработка мест локации тараканов при обнаружении даже небольшого количества насекомых. Очередная плановая дезинсекция будет проводиться 25 февраля 2022 года, - рассказали в мэрии.

Пищеблок в детском саду работает в штатном режиме. Все повара и кухонные сотрудники, по словам администрации, работают в униформе.

А вот информацию об отравлении детей в мэрии опровергают. По официальным данным, в 2020 и 2021 году и по сегодняшний день отравлений детей, вспышек кишечной инфекции в саду не было. Группы закрывались на карантин только по COVID-19, а все предписания после плановых проверок Роспотребнадзора выполнялись в кратчайшие сроки.