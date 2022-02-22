Участок набережной Зеи откроют в этом году

Часть обновленного участка набережной реки Зеи в Благовещенске будет сдан в этом году. В настоящее время зона отдыха, протяженностью 0,7 километра, готова на 88%. Напомним, работы идут от улицы Октябрьской до судостроительного завода. Второй участок, протяженностью 1,1 километра, будет сдан в 2023 году.

На первом участке рабочим осталось установить ограждения, лавочки и урны, сделать пешеходные и велодорожки, а также озеленить территорию.

На обновленной набережной реки Зея у вертикальной подпорной стены будет промежуточный ярус со смотровыми площадками, пятью лестничными спусками и тремя съездами-пандусами. Кроме этого, рабочие сделают ливневую канализацию и наружное освещение, благоустроят прогулочную зону. Общая стоимость работ – 384,3 миллиона рублей.

После завершения преобразований на набережной Зеи появится площадки для катания на скейтбордах и роликах, а также баскетбольная площадка.

Благоустройство набережной Зеи включено в проект «Берегоукрепления набережной реки Амур». Эта территория стала участком №10.

- Обновленный участок набережной реки Зея откроем в этом году. Строительство ведется в рамках двух муниципальных контрактов общей стоимостью 1,170 миллиарда рублей. После завершения работ по берегоукреплению на участке начнется возведение жилых кварталов, при поддержке ПАО «Газпром» уже идет строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, - прокомментировал губернатор Василий Орлов.