Стоимость ПЦР-тестов в Амурской области стала ниже всего на 70 рублей

Фото: правительство Амурской области

Активисты Народного фронта в Приамурье повторно промониторили цены на ПЦР-тестирование на коронавирус в регионе. Проверка показала, что только две частные лаборатории снизили стоимость услуги. Однако, по словам специалистов, в Амурской области заплатить за тестирование придется все равно меньше, чем в соседних субъектах.

До этого похожая проверка прошла в прошлом месяце, январе 2022 года. В Амурской области минимальная стоимость тогда составила 1 400 рублей, максимальная – 1 970 рублей. Полученные со всей страны данные о завышенной стоимости с предложением о снижении были представлены руководителем исполкома Владимиру Путину и направлены в правительство региона.

Вторая проверка показала, что снижение было. Только в Приамурье оно оказалось небольшим.

- Выявлено, что максимальная цена этой услуги на рынке снизилась лишь на 70 рублей (с 1 970 до 1 900 рублей), и только в двух лабораториях. Учитывая важность ПЦР-тестирования в настоящее время, мы продолжаем держать этот вопрос на контроле и считаем, что цены для населения нашего региона в коммерческих лабораториях не должны быть выше сложившихся рыночных цен в Российской Федерации. Кроме того, объем бесплатных тестов по ОМС, доступных без ожидания в очередях, должен быть увеличен. Нам важно, чтобы региональные власти прислушались к нашей позиции о доступности тестирования для населения, немаловажным фактором в этом является контроль вопроса формирования ценовой политики на эти исследования коммерческими лабораториями, – пояснил член регионального штаба Народного фронта в Амурской области Сергей Петрухин.