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Происшествия22 февраля 2022 7:11

Двое жителей Свободного могут отправиться в колонию за смерть девушки в ДТП

Они оба были за рулем
Василина ВАСИЛЬЕВА
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Авария произошла в 2019 году

Авария произошла в 2019 году

Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В Свободном состоялся суд над двумя местными жителями за смерть девушки в ДТП. Летом 2019-го один из них выехал в пьяном виде на перекресток и столкнулся с другим авто.

В прокуратуре рассказали, что авария произошла 14 июля. Пьяный водитель Nissan Skyline ехал по городу со скоростью не менее 80 км/ч.

В это время второе авто, Toyota Grand Hiace, ехало по «встречке». Тогда на перекрестке Ленина-Почтамтская из-за дорожного ремонта не работал светофор. Nissan двигался по главной дороге, а Toyota не предоставил ему преимущество. В результате они столкнулись, и девушка 1992 года рождения умерла в больнице тем же вечером.

- Указанные обоюдные нарушения правил дорожного движения привели к столкновению автомобилей, в результате которого девушка-пассажир Nissan Skyline получила тяжкие телесные повреждения и в этот же день скончалась в больнице, – рассказали в прокуратуре.

Судили обоих водителей – каждый из них нарушил правила. Мужчину, находившегося за рулем Nissan, признали виновным по статье 264 УК РФ – за нарушение ПДД в пьяном виде. Ему грозит 5 лет и 3 месяца колонии общего режима. Второго тоже судили по этой статье, но по другой части - его нарушение правил повлекло смерть человека. Ему грозит 3 года колонии-поселения. Приговор пока в силу не вступил, отмечают в надзорном органе.