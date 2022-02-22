23 февраля из-за утечки на сетях у некоторых благовещенцев не будет воды

Воды может не быть до вечера
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
АКС сообщает о том, что у некоторых жителей Благовещенска 23 февраля не будет воды. Причина – утечке на сетях. Специалисты будут устранять поломку.
Утечка произошла в районе строящейся школы по Игнатьевскому шоссе. Отключение возможно 23 февраля в период с 01.00 до 20.00.
Место дефекта пока не обнаружено. Поэтому без воды временно могут остаться: жилые дома №20/3, 14/2, 14/3 по улице Василенко и детский сад №68 по улице Василенко 20/5.
Горожан просят запастись водой.