23 февраля из-за утечки на сетях у некоторых благовещенцев не будет воды

Воды может не быть до вечера Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

АКС сообщает о том, что у некоторых жителей Благовещенска 23 февраля не будет воды. Причина – утечке на сетях. Специалисты будут устранять поломку.

Утечка произошла в районе строящейся школы по Игнатьевскому шоссе. Отключение возможно 23 февраля в период с 01.00 до 20.00.

Место дефекта пока не обнаружено. Поэтому без воды временно могут остаться: жилые дома №20/3, 14/2, 14/3 по улице Василенко и детский сад №68 по улице Василенко 20/5.

Горожан просят запастись водой.