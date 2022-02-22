В Амурском областном краеведческом музее представят уникальное телеоборудование

2 марта в главном музее Приамурья состоится открытие выставки, посвящённой 60-летию ГТРК «Амур». Посетители смогут увидеть редкие экспонаты 1960-1980-х годов, которые рассказывают о самом начале развития телевидения.

2 марта 1962 года на голубых экранах немногочисленных владельцев телевизоров областного центра появился титр: «Показывает Благовещенск». Диктор сообщила: «Созданный в Благовещенске с помощью ряда предприятий и организаций области телецентр принят в разряд государственных. С 1 марта при областном радиокомитете организована студия телевидения, которая отныне будет вести передачи три раза в неделю, а затем – ежедневно, по 3-5 часов в сутки». Программа длилась 3 часа и ознаменовала собой начало в Приамурье областного телевизионного вещания.

На выставке можно будет увидеть фотографии телевизионного центра, первого состава коллектива, аппаратной речевой студии, подготовка к передаче одного из первых выпусков КВН и многое другое. Дополнит выставку уникальное оборудование, предоставленное телекомпанией «Амур», которое использовали операторы при съемке программ: микрофоны, студийные магнитофоны, киносъемочный аппарат «Кинор», магнитофон журналиста «Репортер – 6», а также уникальная передающая камера «КТ-132», которая была разработана к «Олимпиаде-80» (в ней используется ряд технических решений, не имеющий аналогов в мире). Интерес амурчан вызовет и коллекция телевизоров из фондов музея, которые приобретались в местных магазинах жителями города.

Работа выставки продлится до 18 апреля 2022 года.