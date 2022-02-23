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Общество23 февраля 2022 8:27

В Серышеве в пожаре погиб пожилой мужчина

Ликвидировать горение удалось спустя 11 минут после прибытия пожарных
Алина СЛЮСАРЕНКО
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Источник: архив ГУ МЧС России по Амурской области

Источник: архив ГУ МЧС России по Амурской области

Во время пожара в посёлке Серышево погиб мужчина 1954 года рождения. Тело амурчанина пожарные обнаружили в сгоревшей квартире.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Амурской области, 22 февраля в 19:58 поступило сообщение о пожаре в двухквартирном жилом доме по улице Новой в пгт. Серышево.

Спасатели 63-ой пожарной части оперативно выехали на место происшествия. На момент прибытия огнём была захвачена одна из квартир. Спустя 11 минут удалось ликвидировать открытое горение и не допустить распространения огня на соседнее помещение.

- В тушении было задействовано пять человек и две единицы техники, - сообщают в ведомстве.

Как сообщают пожарные, в огне погиб мужчина. Причина и обстоятельства происшествия пока устанавливаются.