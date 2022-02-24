Известная амурская художница создает картину для итальянских пилотов

Творческий проект реализовывает художница Анна Тюрина. Выйти со своими картинами на экспорт амурчанка планировала давно и за помощью обратилась в Центр поддержки экспорта Приамурья, где ей помогли найти иностранных партнёров.

Анна Тюрина сотрудничает с командой итальянских пилотов в рамках российско-итальянского проекта «Fly &Feel». В ходе него пилоты совершат перелёт из итальянского города Луго через всю Россию до Петропавловска-Камчатского.

Цели проекта – установить мировой рекорд перелета группы из 10 самолетов авиации общего назначения, укрепить двусторонние отношения и повысить узнаваемость культурных, природных, туристических и коммерческих реалий Италии и России.

- Визитной карточкой» этого проекта станет картина амурской художницы. Анна Тюрина уже создала эскиз, который сейчас утверждается организаторами проекта. Далее художница перенесёт изображение на холст. Эту же картину потом напечатают на футболках участников проектов, а это около 40 человек.

В ходе 10-ти дневного перелёта, который составит 22 тысячи километров, картину амурской художницы увидят жители 17 населённых пунктов России и Италии, среди которых Брянск, Казань, Курган, Новосибирск, Братск, Якутск и другие. Уникальное событие пройдёт с 26 июня по 23 июля этого года.

- Это мой первый опыт такой работы. До этого я не работала с компаниями, в таких масштабах, но иностранные клиенты были. Заказы на портреты поступали из Америки. Выставки моих работ были не только в России, но и в Китае и Испании, - рассказала художница Анна Тюрина.

Напомним, с творчеством Анны Тюриной амурчане «познакомились» около 10 лет назад. На счету амурской художницы 10 персональных выставок, например, таких как «Пеленки-распашонки», «Коты. Цветы. И кофе». Анна Тюрина участвовала в выставочном проекте «Марафон искусств» (г. Москва), в Международной выставке INTERGIFT (г. Мадрид), в Российско-Китайской ярмарке культуры и искусства (г. Хэйхэ), в крупнейшей азиатской выставке современного искусстве Shanghai International Art Fair (г. Шанхай), а также в Азиатской Северо-Восточной ярмарке культуры и искусства (г. Харбин), в выставках и мероприятиях Ассоциации творческих работников Амурской области и Дома ремесел (г. Благовещенск).