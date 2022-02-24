Реализация дорожного нацпроекта в 2022 году будет на контроле общественности

В министерстве транспорта и дорожного хозяйства Амурской области прошло заседание общественного совета, на котором утвержден план работы общественной комиссии по контролю за объектами национального проекта «Безопасные качественные дороги» на 2022 год.

Контроль за объектами дорожного нацпроекта будет осуществляться ежемесячно с апреля по октябрь. Проведение контрольных выездов запланировано на объектах региональной сети и Благовещенской городской агломерации.

- Старт работы общественной комиссии начнется в апреле с проверки исполнения подрядными организациями гарантийных обязательств по объектам 2019-2021 годов. Это ежегодное мероприятие, в случае выявления недостатков, они будут устранены в рамках гарантийных обязательств, предусмотренных контрактами, - рассказал представитель общественной комиссии по контролю за объектами национального проекта «Безопасные качественные дороги» Роман Кобыльцов.

Всего в 2022 году в рамках нацпроекта планируется привести в норматив и комплексно отремонтировать 74 км региональных дорог и 6 км дорог Благовещенской агломерации.

- Благодаря реализации нацпроекта мы видим: дорожный облик Благовещенска улучшается. Подрядные организации с каждым годом повышают свой профессионализм, так как контроль за проведением ремонта в рамках нацпроекта и последующими гарантийными обязательствами серьезный, в том числе со стороны общественности. Привлечение к выездам на объекты представителей общественности очень важно, участвуя в процессах контроля, они потом транслируют полученную информацию остальным жителям, - подчеркнул важность работы комиссии глава Приамурья Василий Орлов.